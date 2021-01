Negli Stati Uniti le vittime del Covid superano quelle della Seconda Guerra Mondiale. Sono oltre 406mila (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri, nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden, gli Stati Uniti hanno registrato 4.229 nuovi decessi provocati dal Coronavirus che dall’inizio dell’epidemia ha contagiato oltre 24 milioni di americani. Il numero dei morti per Covid nel Paese, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ha superato le 405.399 caduti americani, fra militari e civili, registrati dal Dipartimento per i reduci durante la Seconda Guerra Mondiale. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri, nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden, glihanno registrato 4.229 nuovi decessi provocati dal Coronavirus che dall’inizio dell’epidemia ha contagiato24 milioni di americani. Il numero dei morti pernel Paese, secondo il conteggioJohns Hopkins University, ha superato le 405.399 caduti americani, fra militari e civili, registrati dal Dipartimento per i reduci durante la. L'articolo LA NOTIZIA.

