Negata cittadinanza onoraria a Liliana Segre

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Soltanto ierisi era ritrovata al centro dell’attenzione mediatica per delle dichiarazioni rese in Senato da Matteo Salvini. Come noto, Matteo Salvini aveva riportato nel suo discorso in senato la scomoda citazione di Grillo sulla morte dei senatori. “Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia, cosa diceva il leader dei 5 Stelle di loro, ‘non muoiono mai o muoiono troppo tari”, aggiungendo: “Ai senatori a vita, che legittimamente vengono a votare, che coraggio che avete..” Alle provocazioni laaveva risposto: “Sono scaramantica, mi ha allungato la vita”. Ma sfortunatamenteoggi è di nuovo al centro di contrasti politici. Il sindaco leghista di Adro si è infatti rifiutato di conferire alla senatrice a vita la...

In una missiva il primo cittadino spiega il perché del suo rifiuto ma specifica: "La Segre persona da ammirare" ...La proposta di legge prevede un percorso alla cittadinanza per 11 milioni di persone già negli Usa. Preoccupazione per la crisi migratoria in Guatemala: “Non mettetevi in viaggio, aiuti in arrivo” ...