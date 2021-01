‘Ndrangheta, blitz in tutta Italia. Perquisita la casa del segretario UDC Cesa: “Estraneo ai fatti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ore movimentate con l’operazione contro la ‘Ndrangheta “Basso profilo” in corso. Ci sono arresti eccellenti e perquisizioni in tutta Italia foto Ansa.itE’ scattata in tutta Italia una maxi operazione contro la ‘Ndrangheta. Il blitz, predisposto dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, vede impegnati duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e centosettanta unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con il supporto di quattro unità cinofile e un elicottero. L’operazione, denominata “Basso Profilo”, è scattata durante le prime ore del mattino ed è proseguita anche in mattinata e, anche se si attendono ulteriori dettagli nella conferenza stampa del procuratore distrettuale fissata per le 10.30, ha già portato a numerosi ... Leggi su instanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ore movimentate con l’operazione contro la“Basso profilo” in corso. Ci sono arresti eccellenti e perquisizioni infoto Ansa.itE’ scattata inuna maxi operazione contro la. Il, predisposto dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, vede impegnati duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e centosettanta unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con il supporto di quattro unità cinofile e un elicottero. L’operazione, denominata “Basso Profilo”, è scattata durante le prime ore del mattino ed è proseguita anche in mattinata e, anche se si attendono ulteriori dettagli nella conferenza stampa del procuratore distrettuale fissata per le 10.30, ha già portato a numerosi ...

Agenzia_Ansa : #'Ndrangheta, maxi #blitz in tutta Italia. Indagato anche il segretario #Udc Lorenzo #Cesa che si dichiara 'estran… - Agenzia_Ansa : #Blitz #'Ndrangheta . L'assessore al Bilancio della Regione #Calabria, Franco #Talarico, dell'#Udc, é stato arresta… - repubblica : Blitz in Calabria contro la 'Ndrangheta, perquisita la casa romana dell'Udc Cesa - RitaDonelli : RT @AdrianoScianca: 'Blitz contro la 'Ndrangheta, perquisita la casa dell'Udc Cesa'. Così imparano a non essere responsabili. - AndFranchini : RT @AndFranchini: Blitz contro la 'Ndrangheta, Lorenzo Cesa indagato per concorso esterno -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta blitz Enel, al via la riqualificazione della sede di viale Regina Margherita Affaritaliani.it