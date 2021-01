NBA 2021, i risultati della notte (20 gennaio): Embiid e Sexton abbattono Celtics e Nets, Doncic trentesima tripla doppia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono tante le cose che accadono intorno all’ambiente NBA in questo periodo. Continuano i rinvii di partite causa protocolli anti-Covid (stanotte non disputate Charlotte HorNets-Washington Wizards e Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies; anche Wizards-Milwaukee Bucks non verrà giocata tra due notti), mentre si registrano 11 positivi negli ultimi test e tiene banco la storia di Caris LeVert, che ritiene (forse non a torto) di essersi visto salvare la vita dalla trade Brooklyn-Indiana Pacers. All’ex Michigan è stata infatti diagnosticata una non meglio nota massa nel rene sinistro, il che lo ha fermato all’istante. Sono due i protagonisti di copertina della notte. Il primo è Joel Embiid, che con 42 punti e 10 rimbalzi aiuta i Philadelphia 76ers a mandare KO nell’ultimo quarto i Boston ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono tante le cose che accadono intorno all’ambiente NBA in questo periodo. Continuano i rinvii di partite causa protocolli anti-Covid (stanon disputate Charlotte Hor-Washington Wizards e Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies; anche Wizards-Milwaukee Bucks non verrà giocata tra due notti), mentre si registrano 11 positivi negli ultimi test e tiene banco la storia di Caris LeVert, che ritiene (forse non a torto) di essersi visto salvare la vita dalla trade Brooklyn-Indiana Pacers. All’ex Michigan è stata infatti diagnosticata una non meglio nota massa nel rene sinistro, il che lo ha fermato all’istante. Sono due i protagonisti di copertina. Il primo è Joel, che con 42 punti e 10 rimbalzi aiuta i Philadelphia 76ers a mandare KO nell’ultimo quarto i Boston ...

