Natalia Paragoni ha tradito realmente Zelletta? Parla Urti: “Vi spoilero questa cosa pazzesca” (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Il rumor Un mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era scoppiato un caso soprannominato Capri Gate. A distanza di tempo pare che Natalia Paragoni abbia diffidato Dayane Mello, che nella casa più spiata d’Italia aveva confessato di un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai danni del fidanzato Andrea Zelletta. Anche Giacomo Urtis, una volta uscito fuori dall’appartamento di Cinecittà, pensava di aver ricevuto una lettera da parte degli avvocati della ragazza, ma al momento sul chirurgo dei vip rimane il dubbio. Proprio l’ex gieffino lunedì al GF Vip Party ha messo la parola fine su questo pettegolezzo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021)haAndrea? Il rumor Un mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era scoppiato un caso soprannominato Capri Gate. A distanza di tempo pare cheabbia diffidato Dayane Mello, che nella casa più spiata d’Italia aveva confessato di un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai danni del fidanzato Andrea. Anche Giacomos, una volta uscito fuori dall’appartamento di Cinecittà, pensava di aver ricevuto una lettera da parte degli avvocati della ragazza, ma al momento sul chirurgo dei vip rimane il dubbio. Proprio l’ex gieffino lunedì al GF Vip Party ha messo la parola fine su questo pettegolezzo. Ma andiamo a vedere nello specificoha ...

anticipazionitv : #gfvip ?? La compagna di Andrea Zelletta si sfoga ancora sui social ???? - pommydora : Ma una diffida di Natalia Paragoni a tutte le zelinda quando? #rosmello - vitaddimme : RT @sippingtrash: MA COLLEGHIAMOCI CON NATALIA TRONY NON CI SONO PARAGONI #tzvip - fabiana_defenza : RT @sippingtrash: MA COLLEGHIAMOCI CON NATALIA TRONY NON CI SONO PARAGONI #tzvip - AlexAng68052367 : RT @sippingtrash: MA COLLEGHIAMOCI CON NATALIA TRONY NON CI SONO PARAGONI #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni Giacomo Urtis e la "verità" sul tradimento di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta Today.it Titanic, la scena al GF Vip con bacio tra Rosalinda e Zelletta: i due sempre più vicini

Al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zelletta si sono esibiti in una scena di Titanic che ha fatto veramente il botto. I due hanno fatto impazzire pubblico e coinquilini con ...

Il GF Vip 5 prolunga e il web insorge | tra loro anche Natalia Paragoni

I social si stanno scatenando in queste ultime ore dopo che è stato dato l’annuncio ufficiale: il Grande Fratello Vip 5 prolunga infatti la sua trasmissione su Canale 5 fino L'articolo proviene da Leg ...

Al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zelletta si sono esibiti in una scena di Titanic che ha fatto veramente il botto. I due hanno fatto impazzire pubblico e coinquilini con ...I social si stanno scatenando in queste ultime ore dopo che è stato dato l’annuncio ufficiale: il Grande Fratello Vip 5 prolunga infatti la sua trasmissione su Canale 5 fino L'articolo proviene da Leg ...