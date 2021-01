Napoli, trovato l’accordo per il rinnovo di Gattuso: il motivo del ritardo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gennaro Gattuso resterà l’allenatore del Napoli. l’accordo per il rinnovo è stato trovato: ecco cosa ha causato il ritardo Il futuro di Gennaro Gattuso non è stato messo in discussione dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. IL tecnico è destinato a siglare il rinnovo di contratto che lo legherà al Napoli sino al 2023. Secondo quanto riferito da Repubblica, l’accordo è stato trovato da tempo ma l’annuncio non è ancora arrivata in quanto Gattuso ha spinto per eliminare le clausole inserite inizialmente nel contratto da Aurelio De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gennaroresterà l’allenatore delper ilè stato: ecco cosa ha causato ilIl futuro di Gennaronon è stato messo in discussione dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. IL tecnico è destinato a siglare ildi contratto che lo legherà alsino al 2023. Secondo quanto riferito da Repubblica,è statoda tempo ma l’annuncio non è ancora arrivata in quantoha spinto per eliminare le clausole inserite inizialmente nel contratto da Aurelio De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trovato Partorisce in strada a Napoli, mamma e bambino stanno bene: il piccolo battezzato Diego Il Mattino Milik ha preparato il trasloco, nel week-end può arrivare l'ufficialità. Le cifre dell'affare

Nei prossimi giorni il calciatore si trasferirà in Francia. Il week-end dovrebbe servire per rendere ufficiale questa separazione largamente annunciata e pure travagliata.

L'OPINIONE - Moggi: "Azzurri in forma, se Lorenzo Insigne ripete la partita contro la Fiorentina, la Supercoppa la vince il Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Luciano Moggi, dirigente: "Mi sono trovato così bene a Napoli che ci vivo anche. Di solito la città porta la nomea, ma ci s ...

Nei prossimi giorni il calciatore si trasferirà in Francia. Il week-end dovrebbe servire per rendere ufficiale questa separazione largamente annunciata e pure travagliata.