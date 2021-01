Napoli, Milik verso il Marsiglia: accordo per 13 milioni di euro più bonus (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sta per concludersi la trattiva tra il Napoli e l’Olympique Marsiglia per Arek Milik. I due club avrebbero raggiunto un accordo per 13 milioni di euro con bonus e il 20% alla società partenopea in caso di una futura vendita. L’attaccante polacco è atteso oggi a Marsiglia per effettuare le visite mediche in seguito alle quali potrà approdare alla corte di Villas Boas. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sta per concludersi la trattiva tra ile l’Olympiqueper Arek. I due club avrebbero raggiunto unper 13dicone il 20% alla società partenopea in caso di una futura vendita. L’attaccante polacco è atteso oggi aper effettuare le visite mediche in seguito alle quali potrà approdare alla corte di Villas Boas. SportFace.

