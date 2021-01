Napoli, Koulibaly: “Dobbiamo subito ricominciare a lottare per nuove vittorie” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie”. Così il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly commenta la sconfitta della finale di Supercoppa italiana 2020/2021 contro la Juventus per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, spronando subito i suoi compagni di squadra e i tifosi a rialzarsi per continuare a lottare e concentrarsi sul campionato di Serie A. Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie ?? Le désir de se battre ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia diper”. Così il difensore del, Kalidoucommenta la sconfitta della finale di Supercoppa italiana 2020/2021 contro la Juventus per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, spronandoi suoi compagni di squadra e i tifosi a rialzarsi per continuare ae concentrarsi sul campionato di Serie A. Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia diper?? Le désir de se battre ...

