Napoli, controlli dei carabinieri nel Rione Traiano: arresti e denunce (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre arresti e quattro denunce. E' questo il bilancio dopo un controllo da parte dei carabinieri nel Rione Traiano. Gli arrestati sono tre spacciatori, già denunciati in passato: Alberto Ottiero, 36 anni, Massimo Capobianco, 49, e Giorgio Saggiomo, 43. I tre spacciatori, dopo essersi accorti della presenza dei carabinieri, hanno prima trattenuto e poi fatto fuggire un cliente a cui stavano vendendo cocaina, ma proprio la manovra maldestra ha messo in allarme i militari che hanno fermato il cliente e gli spacciatori. I carabinieri hanno poi denunciato per evasione un 53enne agli arresti domiciliari, trovato all' esterno della sua abitazione. Denunciati anche un 34enne ed un 23enne ...

Tre arresti e quattro denunce. E' questo il bilancio dopo un controllo da parte dei Carabinieri nel Rione Traiano di Napoli ...

