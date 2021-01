Musica italiana, è stato appena operato al cuore (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gabry Ponte è stato operato al cuore, come ha comunicato lui stesso sui social. Il noto dj di fama mondiale, infatti, aveva scritto, nei giorni scorsi, che avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione che non poteva più rimandare. Lo aveva fatto sempre sui social, con un'immagine che lo vedeva in un letto d'ospedale. E ancora dal letto, ma a operazione conclusa, ha voluto aggiornare i suoi tantissimi fan in tutto il mondo: "Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto". L'annuncio dell'operazione al cuore E in effetti erano stati migliaia i messaggi che tra i vari social del dj gli erano arrivati, sia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gabry Ponte èal, come ha comunicato lui stesso sui social. Il noto dj di fama mondiale, infatti, aveva scritto, nei giorni scorsi, che avrebbe dovuto sottoporsi a un'operazione che non poteva più rimandare. Lo aveva fatto sempre sui social, con un'immagine che lo vedeva in un letto d'ospedale. E ancora dal letto, ma a operazione conclusa, ha voluto aggiornare i suoi tantissimi fan in tutto il mondo: "Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto". L'annuncio dell'operazione alE in effetti erano stati migliaia i messaggi che tra i vari social del dj gli erano arrivati, sia ...

