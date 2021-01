Museo d’Orsay, lo spettacolo dell’arte su Rai 5 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio alle ore 19:28 su Rai 5 un documentario sulle meraviglie del Museo d’Orsay. In quella che era un tempo l’antica stazione di Parigi, sorge il Museo dove si trovano le opere più celebri dell’Impressionismo. Il documentario racconta la quotidianità di un’istituzione tanto prestigiosa e nota in tutto il mondo, permettendo di conoscere cosa succede dietro la pura contemplazione dei visitatori. Vengono raccontate la preparazione in vista di una mostra, le attività di ricerca scientifica, restauro e organizzazione ma anche la manutenzione ordinaria per la sicurezza del Museo e dei suoi tesori. Alcuni dei più noti capolavori conservati al Museo d’Orsay – Photo credits: parigirando.comMuseo d’Orsay, prima di un grande evento Cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì 21 gennaio alle ore 19:28 su Rai 5 un documentario sulle meraviglie del. In quella che era un tempo l’antica stazione di Parigi, sorge ildove si trovano le opere più celebri dell’Impressionismo. Il documentario racconta la quotidianità di un’istituzione tanto prestigiosa e nota in tutto il mondo, permettendo di conoscere cosa succede dietro la pura contemplazione dei visitatori. Vengono raccontate la preparazione in vista di una mostra, le attività di ricerca scientifica, restauro e organizzazione ma anche la manutenzione ordinaria per la sicurezza dele dei suoi tesori. Alcuni dei più noti capolavori conservati al– Photo credits: parigirando.com, prima di un grande evento Cosa ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Il Museo d’Orsay, lo spettacolo dell’arte – Su Rai5 (canale 23) un gioiello di Parigi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Il Museo d’Orsay, lo spettacolo dell’arte – Su Rai5 (canale 23) un gioiello di Parigi - Daniela60305637 : @robsalnitro Si vero, brava, Degas, La Famille Bellelli al museo d'Orsay ???????? - degene_rat_a : #BertheMorisot, Giovane #donna in tenuta da #ballo, 1879, Olio su tela, 71 x 54 cm, Museo d'Orsay, #Parigi. Scopri… - CardelliAc : RT @artedipulire: il 19 gennaio 1839 nasce Paul Cezanne. I giocatori di carte (1890–1895) - Museo d'Orsay Il cesto di mele (1875) https://… -

