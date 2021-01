MotoGP | Marquez torna ad allenarsi | “Primo giorno di pedalate”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Manca sempre meno al ritorno di Marcin. Assente dalla pista da luglio scorso in seguito alla caduta che gli ha procurato la frattura dell’omero del braccio destro, lo spagnolo si è sottoposto a tre operazioni nel giro di cinque mesi per rientrare il prima possibile. La Repsol Honda, che nel frattempo l’ha sostituito col collaudatore Stefan Bradl, riguardo l’ultima intervento diaveva comunicato: «È stato aggiunto un innesto osseo di cresta iliaca con lembo libero corticoperiostale». L’otto volte campione del mondo, tramite un post su Instagram, annuncia ai tifosi l’inizio degli allenamenti in palestra per un pronto recupero. Sotto una foto che lo ritrae con ancora il tutore al braccio destro, scrive: «diindoor». Un piccolo passo, ma ...

La stagione di debutto di Brad Binder in MotoGP è stata caratterizzata da altissimi picchi e da alcuni errori da rookie. Il sudafricano non inventa scuse per i suoi sbagli, ma è proprio questa caratte ...(ansa) - roma, 21 gen - Marc Marquez è impaziente di tornare a competere in MotoGp. Ed è con una foto su Instagram che il pilota della Honda annuncia ai suoi tifosi di essere impegnato in un allenamen ...