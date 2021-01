Morte Martina Rossi | la Cassazione annulla l' assoluzione degli imputati 

Leggi su agi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI -te le assoluzioni di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Lo ha deciso la terza sezione penale delladisponendo un processo d'appello bis a Firenze per ladi, la studentessa ligure che nell'estate 2011 precipitò dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca. I giudici di piazza Cavour hanno infattito con rinvio la sentenza con cui, il 9 giugno scorso, la Corte d'appello di Firenze aveva assolto i due imputati con la formula "perché il fatto non sussiste": Vanneschi e Albertoni erano invece stati condannati nel 2018 in primo grado dal tribunale di Arezzo a 6 anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ecome conseguenza di altro delitto. Morta per sfuggire a uno stupro Secondo l'accusa, ...