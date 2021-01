Morte Martina Rossi | Cassazione annulla le assoluzioni Sì all' appello bis

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ventottenni di Castel Fibocchi, tornano sotto processo inbis per ladi, la studentessa ventenne genovese morta cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Majorca il 3 agosto 2011. Lo ha deciso lache hato ledei due imputati emesse dalla Corte didi Firenze che ora deve riesaminare il caso. In primo grado i due giovani erano stati condannati a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale ecome conseguenza di altro reato. I genitori della ragazza, Bruno e Franca, commentando il verdetto hanno detto che si tratta “un passo verso la giustizia”

La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare il caso in appello. Torna in sospeso la posizione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ricostruzione della vicenda ...