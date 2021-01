Morte Martina Rossi | Cassazione annulla assoluzioni | Ora appello bis

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci sarà unbis per far luce sul caso di, la studentessa ventenne di Genova morta in Spagna il 3 agosto del 2011 cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, dove si trovava in vacanza con delle amiche. Lo ha deciso la Terza sezione penale dellarinviando a nuovo giudizio i due 28enni aretini prosciolti in, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Il verdetto della Suprema Corte è arrivato dopo una lunga camera di consiglio preceduta dall'udienza a porte aperte alla quale hanno partecipato anche Franca Murialdo e Bruno, i genitori di. Padre e madre, ormai in pensione, lei insegnante e lui ex camallo del porto di Genova, hanno seguito tutte le fasi processuali e si battono per la verità piena su ...