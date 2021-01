Morte di Martina Rossi | assoluzioni annullate | necessario un nuovo processo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La ragazza di Genova era morta precipitando da una finestra mentre si trovava in vacanza in Spagna

Martina Rossi, si riparte. Un nuovo processo d'Appello per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. È quanto hanno deciso i giudici della III sezione penale della Cassazione nel processo ...La cassazione ha annullato l’assoluzione degli imputati per la morte di Martina Rossi, la ragazza di Genova precipitata da una finestra mentre era in vacanza in Spagna con alcuni amici. La Suprema Cor ...