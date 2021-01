Morte di Martina Rossi | assoluzioni annullate | necessario un nuovo processo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La ragazza di Genova era morta precipitando da una finestra mentre si trovava in vacanza in Spagna. I genitori: «Hanno cercato di farla passare per una mangiatrice di uomini, ma per fortuna questa volta ha vinto la giustizia»

La Corte di Cassazione ha deciso di rimandare il caso in appello. Torna in sospeso la posizione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ricostruzione della vicenda ...