Moralista da periferia E il tuo volo a razzo? Mastella | crisi di nervi in tv | insulti a Giorgia Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La “Airlines” citata dadurante il suo intervento al Senato non è affatto piaciuta al sindaco di Benevento, che se l'è legata al dito e ha risposto al fuoco alla prima occasione utile. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, Clementeha infatti svelato di essersi risentito molto per quanto affermato dalla leader di Fdi contro di lui: “Pronunciando parole dadellaromana inquadra gli altri come immorali, quindi voltagabbana, ma per se stessa quando sono arrivati Scilipoti e gli altri… Avendo fatto riferimento agli aerei, lei è andata molto più veloce, ha fatto ilanche a”. Il sindaco di Benevento ha poi spiegato che quello che gli dà più fastidio è “l'ipoa ...