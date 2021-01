Montiel | Cosenza interessato al talento della Fiorentina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tofol, giovanespagnolo, potrebbe essere giunto all’ultimo capitolosua avventura in viola: il classe 2000 non è riuscito a trovare spazio con Prandelli, e per questo potrebbe continuare la sua avventura italiana in Serie B al, futuro in Serie B? Ildi certo non sta passando un ottimo periodo: 4 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 5 di Serie B, dall’iniziostagione ha trovato solo 2 successi. E’ la squadra che ha vinto meno e pareggiato di più (10 X fin qui). Il mercato potrebbe essere una soluzione. L’idea è quella di portare, centrocampista spagnolo in forza alla, a. Secondo ...