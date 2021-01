Monte dei Paschi | nei prossimi tre anni prestiti agevolati per 450 milioni alle Pmi del Mezzogiorno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Bancadeidi Siena e Fondo Europeo per gli Investimenti hanno firmato un accordo che consente a Bmps di concedere EUR 450diPmi di 8 regioni dell’Italia meridionale nei, a condizioni favorevoli e con lunghe scadenze. Ciò si realizza nell’ambito dell’accordo “SME Initiative” dell’Unione Europea, che si basa su Fondi Strutturali e per l’Investimento dell’UE (ESIF), messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), fondi provenienti dal programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises – Competitività delle Aziende e delle Piccole e Medie Imprese) dell’Unione Europea, nonché su risorse proprie del FEI. Le condizioni favorevoli suisono rese ...