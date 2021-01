Mio Italia in piazza a Roma il 25 gennaio contro il governo. Bianchini: «Siamo noi la grande bellezza» (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Portiamo a Roma la filiera unita per continuare a sopravvivere. Siamo la grande bellezza Italiana“. Parola di Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese e ospitalità. Che dallo scorso aprile è impegnato in tutta Italia a tutela di una categoria messa a dura prova dalla politica ‘criminale’ del governo Conte. Messa in ginocchio dalle chiusure e aperture a singhiozzo decise da Palazzo Chigi. La prossima prova di forza è per lunedì 25 gennaio a Roma. Mio Italia a Roma il 25 gennaio ‘con tutta la filiera’ “È arrivato il momento di riunire tutta la filiera dell’ospitalità sotto un’unica sigla. Quella del Mio Italia. Che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Portiamo ala filiera unita per continuare a sopravvivere.lana“. Parola di Paolo, presidente di Mio, Movimento imprese e ospitalità. Che dallo scorso aprile è impegnato in tuttaa tutela di una categoria messa a dura prova dalla politica ‘criminale’ delConte. Messa in ginocchio dalle chiusure e aperture a singhiozzo decise da Palazzo Chigi. La prossima prova di forza è per lunedì 25. Mioil 25‘con tutta la filiera’ “È arrivato il momento di riunire tutta la filiera dell’ospitalità sotto un’unica sigla. Quella del Mio. Che ...

Tommasolabate : Mio parere: se Italia Viva avesse votato No, i costruttori sarebbero venuti fuori stasera e non nelle prossime quar… - CarloCalenda : Amico mio se uno che lavora al giornale radio rai pensa che la politica è questa abbiamo la prova che un altro fatt… - Pierferdinando : #crisigoverno il mio intervento in #Senato dopo le comunicazioni di #Conte 'voto Fiducia, ma Premier recuperi cammi… - RegPino : @PoliticaPerJedi @mariolavia Caro yoda, sono del 1955, e sono stato PCI pds ds e pd, mio nonno e mio padre sicilian… - Chiara_872 : RT @CazzateSparo: Dayane: 'In Brasile ho provato ad entrare nella moda ma mi hanno respinto. Io non dimentico. È per quello che ritengo l'I… -