Milik ha firmato con il Marsiglia | già scelto il numero di maglia – FOTO

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Arkadiuszhail suo contratto con ile arrivano i primi scatti con la nuovaIn attesa dell’annuncio ufficiale del, Arkadiuszpuò ormai considerarsi un nuovo calciatore del club francese. Il polacco avrebbe giàil contratto che lo legherà ai transalpini. E sui social sono spuntate le primedell’attaccante con in mostra la divisa dell’Olympique conche avrebbeil 19 comedi. ??Bienvenue @arek9 ! Numéro 19 pour le polonais. #TeamOM pic.twitter.com/qgtEmm20c5 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 21, 2021 Leggi su Calcionews24.com

mirkocalemme : Ha firmato! #Milik è un calciatore dell' #OM @calciomercatoit - Olimpia07522322 : RT @100x100Napoli: Milik posa con la nuova maglia - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli - #Milik è un nuovo calciatore del #Marsiglia: ha firmato ?? #CMITmercato via @mirkocalemme - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, Milik ha firmato con l'Olympique Marsiglia, sceglie il numero 19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, Milik ha firmato con l'Olympique Marsiglia, sceglie il numero 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Milik firmato

Inizia ufficialmente l’avventura di Arek Milik con la maglia dell’Olympique Marsiglia: l’attaccante polacco, in arrivo dal Napoli in ...Arkadiusz Milik ha firmato il suo contratto con il Marsiglia e arrivano i primi scatti con la nuova maglia. In attesa dell’annuncio ufficiale del Marsiglia, Arkadiusz Milik può ...