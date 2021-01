Milik al Marsiglia | a breve la firma | lascia Napoli dopo 4 anni e 48 gol

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDi Stefano Colasurdo– L’attaccante polacco Arkadiuszsta svolgendo in queste ore le visite mediche con ilper poire e legarsi al club transalpino. Si tratta di una buona notizia per Adl che finalmente è riuscito a risolvere questa situazione spinosa.ed ilerano ormai ai ferri corti. La sua volontà di andare via ha costretto anche la società a metterlo fuori rosa e quindi non è mai sceso in campo in questa stagione. Inoltre nelle case societarie saranno depositati otto milioni più quattro di bonus e 20% su rivendita.aver rinnovato quindi con gli azzurri fino al 2022 per rendere possibile l’affare, l’attaccante polacco va in Francia in prestito con obbligo di riscatto al primo punto ...