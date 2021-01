Milena Vukotic | quando la moglie di Fantozzi posò nuda per Playboy | Rimasi sorpresa

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 gennaio 2021), celebre interprete delladi, ha raccontato diper, ma anche delle sue esperienze con Paolo Villaggio e Fellini.è un'artista eclettica che ha recitato al cinema come in teatro e in tv, anche se è conosciuta soprattutto per essere stata ladinei film con Paolo Villaggio. Per questo è difficile immaginaresu... eppure è accaduto e l'attrice ne ha parlato in un'intervista sul Corriere della Sera. Nell'intervistaha parlato dei suoi prossimi impegni teatrali (a maggio reciterà in ...