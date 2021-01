Milena Vukotic: "Lavoro per combattere la tristezza"/ "Sono una privilegiata..." (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milena Vukotic racconta i suoi impegni e svela di lavorare per combattere la tristezza del momento storico che sta vivendo il mondo. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021)racconta i suoi impegni e svela di lavorare perladel momento storico che sta vivendo il mondo.

Noovyis : (Milena Vukotic, quando la moglie di Fantozzi posò nuda per Playboy: 'Rimasi sorpresa') Playhitmusic - - Unomattina : È un grande onore intervistare oggi a #Unomattina, Milena Vukotic, da sempre apprezzata e amata come attrice, citi… - WalterSylarYang : @fragi____ Però in un programma di interviste ci sta che il conduttore possa fare domande scomode. Lui no, mette pr… - RisatoNicola : RT @ValeMameli: Solo io ho la sensazione che Milena Vukotic abbia prestato la voce a Barbara Pollastrini? La moglie di Fantozzi mi esprime… - ValeMameli : Solo io ho la sensazione che Milena Vukotic abbia prestato la voce a Barbara Pollastrini? La moglie di Fantozzi mi… -