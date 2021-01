Milan, Tomori in arrivo: aggressivo e veloce, lo voleva Ancelotti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tomori, difensore inglese del Chelsea, potrebbe arrivare stasera. Il Milan ha trovato l’accordo e a breve diventerà un nuovo rinforzo per… Lo manda Franck Lampard, lo voleva Carlo Ancelotti, Tomori è pronto a sposare il progetto Milan per almeno sei mesi (prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro). PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’inglese potrebbe arrivare stasera. Il Milan vorrebbe averlo subito a disposizione per il match casalingo contro l’Atalanta: non sarà facile, visto che solo domani avrà modo di allenarsi. E’ corsa contro il tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021), difensore inglese del Chelsea, potrebbe arrivare stasera. Ilha trovato l’accordo e a breve diventerà un nuovo rinforzo per… Lo manda Franck Lampard, loCarloè pronto a sposare il progettoper almeno sei mesi (prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro). PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’inglese potrebbe arrivare stasera. Ilvorrebbe averlo subito a disposizione per il match casalingo contro l’Atalanta: non sarà facile, visto che solo domani avrà modo di allenarsi. E’ corsa contro il tempo. Leggi su Calcionews24.com

