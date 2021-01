Milan | Theo Hernandez | Krunic e Rebic negativi al tampone e guariti dal Covid

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Buone notizie per il, Radee Antesono infattidal-19 dopo alcuni giorni di positività. I tre giocatori rossoneri sono infatti risultatiall’ultimoe dunque presto potranno tornare a disposizione di Stefano Pioli, già per la sfida contro l’Atalanta e, sicuramente, per il derby di Coppa Italia contro l’Inter. Ancora positivo, invece, Hakan Calhanoglu. In particolare, il terzino sinistro numero 19 è un “falso positivo”, alla luce di tutti gli accertamenti effettuati. I CONTAGIATI SQUADRA PER SQUADRA SportFace.

Buone notizie in casa Milan i giocatori: Krunic, Hernandez e Rebic sono risultati negativi al Coronavirus e possono essere regolarmente convocati per la partita contro l’Atalanta Stefano Pioli può sor ...L’Atalanta, che stamattina, divisa in gruppi in base al minutaggio del recupero di Udine mercoledì sera, ha ripreso gli allenamenti a Zingonia in vista del big match col Milan, si ritroverà a pieno or ...