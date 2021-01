Milan | è il giorno di Mandzukic | Io e Ibra possiamo incutere soggezione agli avversari

emanuel8__ : RT @OfficialDuivel: Dal primo giorno di 'emergenza', ovvero la partita con la Fiorentina dove iniziarono le prime assenze importanti (Ibrah… - KunGrax : RT @OfficialDuivel: Dal primo giorno di 'emergenza', ovvero la partita con la Fiorentina dove iniziarono le prime assenze importanti (Ibrah… - GurzoBahri : RT @OfficialDuivel: Dal primo giorno di 'emergenza', ovvero la partita con la Fiorentina dove iniziarono le prime assenze importanti (Ibrah… - Lele070814 : RT @OfficialDuivel: Dal primo giorno di 'emergenza', ovvero la partita con la Fiorentina dove iniziarono le prime assenze importanti (Ibrah… - OfficialDuivel : Dal primo giorno di 'emergenza', ovvero la partita con la Fiorentina dove iniziarono le prime assenze importanti (I… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan giorno

L’attaccante croato si presenta: «Se non fossi stato pronto sarei rimasto a casa a guardare la tv, Ibrahimovic ha detto bene saremo in due a fare paura agli avversari» ...Il nuovo attaccante rossonero si presenta: "Sono pronto a scendere in campo. Milan, fidati di me". E svela un retroscena ...