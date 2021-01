Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford nella serie The First Lady

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L'attricela protagonista di The, laantologica diretta da Susanne Bier, con il ruolo diinterpreteràThe, il progetto antologico che verrà prodotto per Showtime. Sullo schermo si racconterà la storia della leadership americana attraverso la storia e lo sguardo delle donne che hanno vissuto alla Casa Bianca. Aaron Cooley ha scritto la sceneggiatura di Thedando spazio al modo in cui sono state prese le decisioni che hanno segnato la storia degli Stati Uniti dal punto di ...

L'attrice Michelle Pfeiffer sarà la protagonista di The First Lady, la serie antologica diretta da Susanne Bier, con il ruolo di Betty Ford. Michelle Pfeiffer interpreterà Betty Ford nella serie The F ...