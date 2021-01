Michelle Hunziker contro il governo: “Basta assistenzialismo”. Ma i fan l’attaccano: “Facile parlare a pancia piena” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Basta assistenzialismo”. Michelle Hunziker prende posizione e, in un post pubblicato su Instagram, spiega il suo punto di vista molto critico sull’attuale crisi di governo che, secondo le, sta avendo ricadute sulla gestione dell’epidemia di coronavirus. “Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo – esordisce la showgirl svizzera -. Trasmettono l’instabilita? piu? totale e creano ancora piu? incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITA? per creare opportunita? e lavoro”. “Non abbiamo bisogno di assistenzialismo bensi? di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica – incalza Michelle Hunziker -. Per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “”.prende posizione e, in un post pubblicato su Instagram, spiega il suo punto di vista molto critico sull’attuale crisi diche, secondo le, sta avendo ricadute sulla gestione dell’epidemia di coronavirus. “Mi preoccupa molto l’attuale situazione al– esordisce la showgirl svizzera -. Trasmettono l’instabilita? piu? totale e creano ancora piu? incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITA? per creare opportunita? e lavoro”. “Non abbiamo bisogno dibensi? di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica – incalza-. Per fare ...

