Michelle Hunziker contro i ristori del governo: "Non serve assistenzialismo". Qualche follower non gradisce (Di giovedì 21 gennaio 2021) Michelle Hunziker fa sapere di non condividere la politica dei ristori, attirandosi le critiche dei follower. Il post pubblicato su Instagram dalla conduttrice televisiva e showgirl sta facendo molto discutere, dato che la Hunziker ha fatto chiaramente capire che la politica dovrebbe pensare ad unirsi per superare un momento così difficile come questo, ma senza rifugiarsi nell'assistenzialismo. Secondo la Hunziker, è necessario essere messi nelle condizioni "di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo – aggiunge – converrebbe dare a tutti la possibilita? di continuare le proprie attivita? senza un 'cappio' al collo".

