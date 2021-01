“Mi diede due calci e mi ha aperto il mento” Tommaso Zorzi si sfoga così parlando della sue relazione. I dettagli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Superate le crisi dovute alla comunicazione di un ennesimo prolungamento del programma, al Grande Fratello Vip è tempo di confidenze personali piuttosto delicate. Protagonista di queste confessioni è Tommaso Zorzi, il quale, parlando con l’amica Giulia Salemi, ha raccontato un episodio di violenza subito quando era appena maggiorenne. La confessione di Tommaso Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@TommasoZorzi) Il popolare influencer ha raccontato quello che gli è successo quando aveva solo 18-19 anni, fuori da una discoteca milanese: Io vado fuori a fumare, ritorno e lo becco tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 21 gennaio 2021) Superate le crisi dovute alla comunicazione di un ennesimo prolungadel programma, al Grande Fratello Vip è tempo di confidenze personali piuttosto delicate. Protagonista di queste confessioni è, il quale,con l’amica Giulia Salemi, ha raccontato un episodio di violenza subito quando era appena maggiorenne. La confessione diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il popolare influencer ha raccontato quello che gli è successo quando aveva solo 18-19 anni, fuori da una discoteca milanese: Io vado fuori a fumare, ritorno e lo becco tantoda uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si ...

ScorpioFDB1981 : Ricordo un @PauDybala_JR in Supercoppa da subentrato che diede due gol alla Lazio pareggiandola con una punizione m… - Franziskeiser : @nomfup Pure io piansi, quando mi diede il due di picche - pierfranco_m : Alexis de Toqueville ci diede la prima grande analisi del sistema politico americano con i due volumi di 'La democr… - partenopeoswiss : RT @merolla_enzo: #NapoliJuve #SupercoppaItaliana Arbitra #Valeri Lo stesso arbitro che non vide un rigore su #Abiol e ne diede due alla #… - merolla_enzo : #NapoliJuve #SupercoppaItaliana Arbitra #Valeri Lo stesso arbitro che non vide un rigore su #Abiol e ne diede due… -

Ultime Notizie dalla rete : diede due Pianificò l’omicidio dell’amica e la diede alle fiamme: ergastolo per Margareta Buffa Fanpage.it Bitcoin futures, BlackRock passa all’azione: investimento “idoneo” in due fondi

BlackRock Strategic Income Opportunities e BlackRock Global Allocation Fund investiranno solo in futures su bitcoin regolati in contanti, negoziati su borse di materie prime registrate presso la Commo ...

Coincidenze letterarie, si incrociano gli anniversari di Tozzi e Bianciardi

Due grandi scrittori toscani saranno ricordati con molteplici iniziative di valore nazionale. Ne parla Riccardo Castellana docente di letteratura italiana contemporanea dell’ ateneo senese ...

BlackRock Strategic Income Opportunities e BlackRock Global Allocation Fund investiranno solo in futures su bitcoin regolati in contanti, negoziati su borse di materie prime registrate presso la Commo ...Due grandi scrittori toscani saranno ricordati con molteplici iniziative di valore nazionale. Ne parla Riccardo Castellana docente di letteratura italiana contemporanea dell’ ateneo senese ...