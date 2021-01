Meteo – Scatta l’allerta arancione sull’Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Italia è nel mirino di un’intensa perturbazione: nella giornata di venerdì ci sarà il rischio di situazioni critiche e locali nubifragi. La giornata di domani sarà segnata dal maltempo: la responsabile è la perturbazione numero 9 di gennaio, che tra venerdì e sabato attraverserà l’Italia portando molte piogge, venti tempestosi, e nevicate anche abbondanti. In particolare, domani il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Italia è nel mirino di un’intensa perturbazione: nella giornata di venerdì ci sarà il rischio di situazioni critiche e locali nubifragi. La giornata di domani sarà segnata dal maltempo: la responsabile è la perturbazione numero 9 di gennaio, che tra venerdì e sabato attraverserà l’Italia portando molte piogge, venti tempestosi, e nevicate anche abbondanti. In particolare, domani il

3BMeteo : #Terremoto Violenta scossa di magnitudo 7.0 tra #Filippine e #Indonesia. Scatta l'allarme tsunami! - Apruebo_20 : RT @3BMeteo: #Terremoto Violenta scossa di magnitudo 7.0 tra #Filippine e #Indonesia. Scatta l'allarme tsunami! - Ettore572 : RT @iconameteo: L'Italia si prepara ad affrontare un'intensa perturbazione: domani ci sarà il rischio di nubifragi e sarà in vigore l'aller… - iconameteo : L'Italia si prepara ad affrontare un'intensa perturbazione: domani ci sarà il rischio di nubifragi e sarà in vigore… - 055firenze : Maltempo, perturbazione in arrivo a Firenze: scatta allerta meteo per temporali #maltempo #allertameteo… -