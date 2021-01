Meteo oggi giovedì 21 gennaio: nuova ondata di maltempo, torna anche la neve (Di giovedì 21 gennaio 2021) Meteo oggi giovedì 21 gennaio: una nuova ondata di maltempo si abbatte sull’Italia. Non solo pioggia, tornano anche neve e vento. I dettagli Era attesa una nuova perturbazione atlantica sull’Italia che è arrivata puntualmente in questo giovedì che riporta a galla un maltempo diffuso su gran parte dell’Italia. Ci tocca registrare ancora un bollettino Meteo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021)21: unadisi abbatte sull’Italia. Non solo pia,noe vento. I dettagli Era attesa unaperturbazione atlantica sull’Italia che è arrivata puntualmente in questoche riporta a galla undiffuso su gran parte dell’Italia. Ci tocca registrare ancora un bollettinoL'articolo proviene da Leggilo.org.

angiuoniluigi : RT @3BMeteo: #Buongiorno con le previsioni #meteo di oggi #21gennaio Peggiora al Nord e sulle tirreniche, neve anche a quote basse al Nordo… - meteo_lodi : RT @3BMeteo: #Buongiorno con le previsioni #meteo di oggi #21gennaio Peggiora al Nord e sulle tirreniche, neve anche a quote basse al Nordo… - stefano_6000 : RT @3BMeteo: #Buongiorno con le previsioni #meteo di oggi #21gennaio Peggiora al Nord e sulle tirreniche, neve anche a quote basse al Nordo… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #21gennaio, in Toscana. A cura del @flash_meteo - 3BMeteo : #Buongiorno con le previsioni #meteo di oggi #21gennaio Peggiora al Nord e sulle tirreniche, neve anche a quote basse al Nordovest! -