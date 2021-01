Meteo – Leggi della fisica e aritmetica per capire il “comportamento” della neve (Di giovedì 21 gennaio 2021) La previsione delle nevicate costituisce una vera e propria “croce e delizia” per il Meteorologo professionista, così come per i tanti appassionati della neve e degli sport invernali. Anche se esistono definizioni leggermente diverse fra loro il limite delle nevicate indica generalmente la quota oltre la quale la maggior parte della precipitazione cade sotto forma di neve. A questa Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) La previsione delle nevicate costituisce una vera e propria “croce e delizia” per ilrologo professionista, così come per i tanti appassionatie degli sport invernali. Anche se esistono definizioni leggermente diverse fra loro il limite delle nevicate indica generalmente la quota oltre la quale la maggior parteprecipitazione cade sotto forma di. A questa

MoliPietro : Meteo – Leggi della fisica e aritmetica per capire il “comportamento” della neve - ComuneSMiniato : ++ ALLERTA METEO ++ ?? La @ProtCivileRT ha emesso un avviso di #allertameteo (colore arancio ??) per #pioggia, relat… - zizionice : RT @prorecco: ???? #SerieA - Allerta meteo, la partita di domani tra Pro Recco e Quinto si giocherà nella piscina di Sori alle ore 12:00 ????… - prorecco : ???? #SerieA - Allerta meteo, la partita di domani tra Pro Recco e Quinto si giocherà nella piscina di Sori alle ore… - VicenzaPiu_com : #PM10, @arpaveneto : “in aria livelli elevati, ma.. in arrivo pioggia e vento” #meteo -