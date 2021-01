Meteo Italia, ondata di maltempo in arrivo: allarme arancione per 3 regioni. Giallo per 7 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il maltempo si abbatte sull’Italia, e per domani scatta l’allerta arancione per tre regioni mentre sarà gialla in sette. In particolare, nel mirino della Protezione Civile finiscono Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Una vasta area depressionaria, centrata sul Mare del Nord, abbraccia infatti l’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni diversi impulsi perturbati di origine atlantica coinvolgeranno anche il nostro Paese. Nella giornata di domani, quindi, una intensa perturbazione proveniente dalla Francia farà ingresso sul Paese, con fenomeni che interesseranno diffusamente il Centro-Nord; specie durante la seconda parte della giornata si prevedono precipitazioni localmente intense, anche temporalesche, nevicate intense sulle zone alpine e venti intensi dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilsi abbatte sull’, e per domani scatta l’allertaper trementre sarà gialla in sette. In particolare, nel mirino della Protezione Civile finiscono Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Una vasta area depressionaria, centrata sul Mare del Nord, abbraccia infatti l’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni diversi impulsi perturbati di origine atlantica coinvolgeranno anche il nostro Paese. Nella giornata di domani, quindi, una intensa perturbazione proveniente dalla Francia farà ingresso sul Paese, con fenomeni che interesseranno diffusamente il Centro-Nord; specie durante la seconda parte della giornata si prevedono precipitazioni localmente intense, anche temporalesche, nevicate intense sulle zone alpine e venti intensi dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni ...

meteoeradar : Si prepara un #weekend #perturbato sull'#Italia! Come ci mostra la previsione del nostro #radar interattivo, da dom… - meteoredit : Che tempo farà domani, #22gennaio? Consulta gli ultimi aggiornamenti su Meteored Italia ( - MoliPietro : Meteo – Scatta l’allerta arancione sull’Italia - CentroMeteoITA : #METEO - PEGGIORAMENTO in arrivo nelle PROSSIME ORE in #ITALIA, ecco le ZONE COLPITE - vedanama : RT @RikyUnreal: Stasera 21 gennaio ci sarà un passaggio della #ISS visibile anche dall'Italia. L'appuntamento è per le 17:45 ora locale (me… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: entro STASERA MALTEMPO IN INTENSIFICAZIONE con pioggia e neve. Ecco dove 3bmeteo Pallanuoto: 26-4 a Slovacchia, Italia vince girone

Le ragazze della nazionale femminile di pallanuoto ricevono istruzioni dal ct Paolo Zizza. (oasport.it) ROMA. – Il Setterosa domina la Slovacchia, la batte 26-4 (6-1, 7-0, 5-2, 8-1), mandando a segno ...

Huawei, HarmonyOS sarà il successore di Android?

Essendo il brand Huawei uno dei più popolari in Italia in ambito telefonia mobile, a molti di noi non saranno di certo sfuggite le vicissitudini che hanno ...

Le ragazze della nazionale femminile di pallanuoto ricevono istruzioni dal ct Paolo Zizza. (oasport.it) ROMA. – Il Setterosa domina la Slovacchia, la batte 26-4 (6-1, 7-0, 5-2, 8-1), mandando a segno ...Essendo il brand Huawei uno dei più popolari in Italia in ambito telefonia mobile, a molti di noi non saranno di certo sfuggite le vicissitudini che hanno ...