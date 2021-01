Meteo Italia al 5 febbraio: grandi manovre, l’Inverno c’è (Di giovedì 21 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Osservando le proiezioni dei modelli matematici di previsione s’intravedono, nel lungo termine, dinamiche Meteo climatiche estremamente interessanti. Al di là del cosiddetto determinismo, che è quello che ci fornisce le previsioni puntuali, dobbiamo essere in grado di cogliere determinati movimenti e in tal senso il profondo cambiamento nella collocazione dei centri di bassa e alta pressione su scala emisferica lascia presagire potenzialità non indifferenti. Potenzialità orientate all’avanzata del gelo continentale sul continente europeo, una volta che tale manovra dovesse compiersi andremo a valutare l’eventuale coinvolgimento del Mediterraneo e in particolare delle nostre regioni. Ma prima che ciò accada, come ben saprete le nostre regioni si troveranno nella linea di confluenza tra una possente struttura ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Osservando le proiezioni dei modelli matematici di previsione s’intravedono, nel lungo termine, dinamicheclimatiche estremamente interessanti. Al di là del cosiddetto determinismo, che è quello che ci fornisce le previsioni puntuali, dobbiamo essere in grado di cogliere determinati movimenti e in tal senso il profondo cambiamento nella collocazione dei centri di bassa e alta pressione su scala emisferica lascia presagire potenzialità non indifferenti. Potenzialità orientate all’avanzata del gelo continentale sul continente europeo, una volta che tale manovra dovesse compiersi andremo a valutare l’eventuale coinvolgimento del Mediterraneo e in particolare delle nostre regioni. Ma prima che ciò accada, come ben saprete le nostre regioni si troveranno nella linea di confluenza tra una possente struttura ...

