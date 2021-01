Metal Gear Solid 5 | a distanza di anni scoperta una nuova e letale interazione ambientale

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Adi cinquedalla sua uscita,V: The Phantom Pain torna a far parlare di sé su Reddit per una bizzarra. A quanto pare, si può sparare ai cavi dell'alta tensione, facendoli cadere rovinosamente... e letalmente. Sul subreddit del gioco, l'utente Goobieee ha postato una clip che mostra la gabola in azione, con tanto di approccio stealth in visione notturna e silenziatore per la pistola. Leggi altro...