Mercedes EQA, una compatta elettrica al prezzo del benzina (Di giovedì 21 gennaio 2021) EQA non è troppo grande né troppo piccola, con i suoi 446 centimetri di lunghezza. E ha un rapporto qualità prezzo, che come vedremo, la rende molto appetibile rispetto al classico motore a combustione, oltre a un servizio post vendita per l’installazione della wallbox che aiuta il cliente in ogni fase. Il powertrain della nuova EQA 250 La sport utility compatta debutta con la versione EQA 250. Il suo powertrain prevede un generatore elettrico sull’asse anteriore da 140 kilowatt per 375 newtonmentri. Fa 0-100 chilometri orari in 8,9 secondi ed è autolimitata a 160 chilometri all’ora di velocità massima. Il consumo di corrente nel ciclo combinato è di 17,7 kilowattora per cento chilometri. Mentre le emissioni sono ovviamente pari a zero. La batteria agli ioni di litio è a due livelli. Si trova come elemento strutturale nel sottoscocca dell’auto e ha un ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) EQA non è troppo grande né troppo piccola, con i suoi 446 centimetri di lunghezza. E ha un rapporto qualità, che come vedremo, la rende molto appetibile rispetto al classico motore a combustione, oltre a un servizio post vendita per l’installazione della wallbox che aiuta il cliente in ogni fase. Il powertrain della nuova EQA 250 La sport utilitydebutta con la versione EQA 250. Il suo powertrain prevede un generatore elettrico sull’asse anteriore da 140 kilowatt per 375 newtonmentri. Fa 0-100 chilometri orari in 8,9 secondi ed è autolimitata a 160 chilometri all’ora di velocità massima. Il consumo di corrente nel ciclo combinato è di 17,7 kilowattora per cento chilometri. Mentre le emissioni sono ovviamente pari a zero. La batteria agli ioni di litio è a due livelli. Si trova come elemento strutturale nel sottoscocca dell’auto e ha un ...

PatosNokia : Mercedes EQA, ufficiale il crossover elettrico: prezzi e caratteristiche - megamodo : Si chiama EQA ed è il crossover elettrico di Mercedes che segna l'ingresso del Marchio in un settore del mercato m… - HDmotori : RT @HDmotori: Mercedes EQA: caratteristiche, autonomia e prezzo del nuovo SUV elettrico - stefanodonno75 : STEFANO DONNO ... it's my life !!!!: Mercedes EQA, la GLA ELETTRICA con 426 km di auton... - stefanodonno75 : STEFANO DONNO ... it's my life !!!!: Nuova Mercedes EQA: la guida in anteprima! -