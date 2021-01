Mercato Milan, per Tomori accordo vicino con il Chelsea (Di giovedì 21 gennaio 2021) I rossoneri accelerano per il difensore, trattativa alle battute finale. Le firme potrebbero arrivare nelle prossime ore Sono ore decisive per Fikayo Tomori al Milan. I rossoneri vogliono al più presto chiudere la trattativa con il Chelsea per il difensore e nelle ultime ore si è arrivati ad un compromesso tra le due società. accordo raggiunto sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. Ora si sta ragionando sui bonus e altri dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Se tutto procede senza intoppi già in serata potrebbe arrivare la firma sul contratto. Tomori è pronto per prendere l’aereo destinazione Milano dove già contro l’Atalanta potrebbe essere a disposizione di mister Pioli. Infatti il difensore va a ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021) I rossoneri accelerano per il difensore, trattativa alle battute finale. Le firme potrebbero arrivare nelle prossime ore Sono ore decisive per Fikayoal. I rossoneri vogliono al più presto chiudere la trattativa con ilper il difensore e nelle ultime ore si è arrivati ad un compromesso tra le due società.raggiunto sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. Ora si sta ragionando sui bonus e altri dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Se tutto procede senza intoppi già in serata potrebbe arrivare la firma sul contratto.è pronto per prendere l’aereo destinazioneo dove già contro l’Atalanta potrebbe essere a disposizione di mister Pioli. Infatti il difensore va a ...

PietroMazzara : Niente, alla fine ha vinto lui. 11.30 diretta mercato Milan su Instagram con @86_longo sui nostri profili pie.mazz… - AntoVitiello : #Milan, accelerata decisiva pure per #Tomori (in prestito) oltre #Mandzukic (6 mesi con opzione), ore caldissime pe… - DiMarzio : #Milan, entro mercoledì si chiude per Tomori. E domani la firma di Mandzukic. Il punto sul mercato rossonero - TeoBellan : Sicuramente nell'esperienza al Milan è stato molto sfortunato e auguro ad Andrea di riuscire a togliersi le sue sod… - sportli26181512 : Parma, ecco Conti dal Milan: ufficiale: Il terzino arriva dai rossoneri in prestito con obbligo di riscatto al veri… -