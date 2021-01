Menarini | ok Ue a terapia contro neoplasia ematologica rara

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute) – La Commissione europea ha approvato Elzonris* (tagraxofusp) come monoper il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti daa cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (Bpdcn), unae aggressiva con prognosi severa. Lo annuncia, sottolineando che la decisione fa seguito al parere positivo adottato dal comitato tecnico Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema a novembre 2020, e si basa sul più ampio studio prospettico mai condotto in pazienti con Bpdcn, naïve al trattamento o precedentemente trattati. Elzonris ha ricevuto la designazione di farmaco orfano in Europa. Ora è il primo trattamento approvato per i pazienti con Bpdcn e la primamirata anti-Cd123 ...

