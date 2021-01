Melania Trump | la mise lussuosissima dell’addio alla Casa Bianca

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ultimo giorno da First Lady con uno splendido abito Chanelva via dsorridendo, dando la mano (col guanto) a Donald, per l’ultima passerella da First Lady (e forse anche come signora). Infatti c’è chi già scommette che, dopo 16 di unione,divorzierà da Donald. Abito nero all’altezza del ginocchio e giacchino abbinato, ma lascelta è tra le più lussuose indossate in questi anni. Un abito che non è americano, ma tutto made in France. Si tratta in particolare di un abito Chanel con la giacchina nera in Tweed con i bottoni laterali, che costa attorno ai 6mila dollari. Ai piedi poi, la ex First ...