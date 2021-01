Melania Trump, i look e la crocchia bon ton dell’addio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Melania Trump e tutte le volte che ha vestito italiano guarda le foto Mentre andava in scena la cerimonia di insediamento del nuovo presidente USA Joe Biden, Melania Trump e marito erano in viaggio verso la residenza di famiglia in Florida: la first lady uscente ha sfoggiato come regalo d’addio uno dei suoi look più chic di sempre, total black, e un hairstyle da lady, raccolto morbido a banana, vintage e super chic. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 gennaio 2021)e tutte le volte che ha vestito italiano guarda le foto Mentre andava in scena la cerimonia di insediamento del nuovo presidente USA Joe Biden,e marito erano in viaggio verso la residenza di famiglia in Florida: la first lady uscente ha sfoggiato come regalo d’addio uno dei suoipiù chic di sempre, total black, e un hairstyle da lady, raccolto morbido a banana, vintage e super chic. ...

NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - Agenzia_Ansa : #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA… - LegaSalvini : #Morelli:Friedman definisce in diretta su Rai1 Melania Trump 'escort'. VERGOGNA!!! Ma Immaginatevi cosa sarebbe suc… - ilGiannisigG : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… - mondelli_f : RT @MT_Meli_: Friedman (“Uomo fritto”), dando della escort a Melania Trump, proietta un suo desiderio. Bisogna capirlo, il poveretto. -