Melania Trump "escort": Friedman si scusa. Ma c'è il precedente del Daily Mail (Di giovedì 21 gennaio 2021) Melania Trump una "escort". Lo ha detto il giornalista Alan Friedman in diretta su Rai 1 , ieri alle 7.37, durante la trasmissione Uno Mattina . Nessuno, tra gli ospiti in studio o collegati, ha ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - Stefanicamera : Alan Friedman definisce #escort Melania Trump in diretta Rai. Nessuna protesta da sinistra. Ormai il femminismo “… - arquer12 : RT @doluccia16: La signora Boldrini si è già espressa contro Alan Friedman, che ha definito Melania Trump, un'escort? Non vedo tweet in que… -