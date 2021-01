Melania Trump 'escort', bufera su UnoMattina: l'offesa di Alan Friedman diventa virale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non si placa la polemica per quello che è successo alla trasmissione UnoMattina, dove Alan Friedman ha parlato di 'Trump e della sua ' escort ', in partenza dalla Casa Bianca, riferendosi all'ex First ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non si placa la polemica per quello che è successo alla trasmissione, doveha parlato di 'e della sua '', in partenza dalla Casa Bianca, riferendosi all'ex First ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - betullawhite : RT @EsercitoCrucian: Il pezzo di Lerda Alan #Friedman, rappresentante Superiore del radical pip terzomondista da salotto foderato al razzis… - francescoramp : RT @BenedettaFrucci: Agghiacciata dalle parole di Friedman su Melania Trump. Ancora di più dal silenzio delle femministe che dovrebbero dif… -