“Melania Trump escort”, Alan Friedman si difende dopo la polemica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre la polemica sulla sua frase infelice impazza sul web, il giornalista si giustifica dando la colpa a un'interpretazione sbagliata della lingua, poi però torna sui suoi passi e si scusa L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre lasulla sua frase infelice impazza sul web, il giornalista si giustifica dando la colpa a un'interpretazione sbagliata della lingua, poi però torna sui suoi passi e si scusa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - kiniron : RT @stanzaselvaggia: Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a Me… - Samuel51407305 : @alanfriedmanit attendiamo ancora le sue scuse per l'infelice affermazione nei confronti di Melania Trump. Oppure è… -