"Melania Trump escort": Alan Friedman chiarisce ma infuria la polemica (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Terribile scivolone per Alan Friedman, il giornalista americano che, in diretta su Rai1, ha definito Melania Trump l'escort di Donald Trump, sollevando un coro di polemiche. È polemica su Alan Friedman e sulla RAI all'indomani della terribile "gaffe" del giornalista americano che ha dato della escort a Melania Trump in diretta durante il collegamento con Unomattina. Perchè non c'è dubbio che quella parola sia stata pronunciata, si può ascoltare l'intervento di Friedman cercando su RaiPlay la puntata del 20 gennaio 2021 della trasmissione, ma è pur vero che, come il giornalista ha chiarito all'Adnkronos, si sarebbe trattato solo di un errore di traduzione dall'inglese. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Terribile scivolone per, il giornalista americano che, in diretta su Rai1, ha definitol'di Donald, sollevando un coro di polemiche. Èsue sulla RAI all'indomani della terribile "gaffe" del giornalista americano che ha dato dellain diretta durante il collegamento con Unomattina. Perchè non c'è dubbio che quella parola sia stata pronunciata, si può ascoltare l'intervento dicercando su RaiPlay la puntata del 20 gennaio 2021 della trasmissione, ma è pur vero che, come il giornalista ha chiarito all'Adnkronos, si sarebbe trattato solo di un errore di traduzione dall'inglese. ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - peachiall : RT @PamelaFerrara: Ieri tante belle parole spese per Kamala Harris, prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Nel frattempo… - OutOfTheBox299 : RT @PamelaFerrara: Ieri tante belle parole spese per Kamala Harris, prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti. Nel frattempo… -