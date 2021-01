Melania Trump, come si cambia (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’avevamo lasciata così, a Washington: fasciata in un total look nero very expensive (comprensivo di borsa in cocco Hermès da tanti zeri) da vedova allegra ma non troppo. Chic, distaccata, altera, sicura sui suoi tacchi almeno (almeno!) da 12 cm, a sfilare imperturbabile prima sul tappeto rosso e, poi, come u’equilibrista su quell’erba che dalla Casa Bianca la conduceva a un elicottero che l’avrebbe portata fino in Florida. O alla libertà, forse. Melania Trump ha salutato così, con un outfit che più rigido e altero non avrebbe potuto essere, il suo mandato da Flotus. Foto Getty. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’avevamo lasciata così, a Washington: fasciata in un total look nero very expensive (comprensivo di borsa in cocco Hermès da tanti zeri) da vedova allegra ma non troppo. Chic, distaccata, altera, sicura sui suoi tacchi almeno (almeno!) da 12 cm, a sfilare imperturbabile prima sul tappeto rosso e, poi, come u’equilibrista su quell’erba che dalla Casa Bianca la conduceva a un elicottero che l’avrebbe portata fino in Florida. O alla libertà, forse. Melania Trump ha salutato così, con un outfit che più rigido e altero non avrebbe potuto essere, il suo mandato da Flotus. Foto Getty.

