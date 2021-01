"Melania non ha rispettato la tradizione ". Sfregio senza precedenti: cosa ha lasciato alla Casa Bianca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un'uscita di scena inusuale. Donald Trump e la consorte Melania non hanno partecipato al passaggio di consegne al nuovo presidente degli Stati Uniti. I due, lasciando la Casa Bianca, si sono limitati a ringraziare gli elettori e fare gli auguri alla nuova amministrazione. Non solo, perché l'ex modella slovena non ha rispettato la tradizione che vuole che la padrona di Casa lasci un messaggio di ringraziamento scritto a mano alle circa 80 persone che si sono prese cura di lei e della "first family" nei quattro anni di potere. Melania avrebbe infatti lasciato una breve nota di benvenuto solo a Jill Biden. Nulla di più. Nel discorso di addio Melania ha detto che "essere first lady è stato il più grande onore della mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un'uscita di scena inusuale. Donald Trump e la consortenon hanno partecipato al passaggio di consegne al nuovo presidente degli Stati Uniti. I due, lasciando la, si sono limitati a ringraziare gli elettori e fare gli augurinuova amministrazione. Non solo, perché l'ex modella slovena non halache vuole che la padrona dilasci un messaggio di ringraziamento scritto a mano alle circa 80 persone che si sono prese cura di lei e della "first family" nei quattro anni di potere.avrebbe infattiuna breve nota di benvenuto solo a Jill Biden. Nulla di più. Nel discorso di addioha detto che "essere first lady è stato il più grande onore della mia ...

NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - sonolucadini : Penso che Melania sia consapevole dell'uomo cui ha liberamente scelto di legarsi, e non la ritengo icona di stile,… - Corriere : Trump lascia la Casa Bianca con Melania per l’ultima volta. Non resterà ad accogliere Biden - Magamag76377872 : RT @Teresat14547770: MELANIA TRUMP, É STATA MERAVIGLIOSA E DEGNA DI RISPETTO, NON SONO ACCETTABILI LE PAROLE DI ODIO,CHE LE SONO STATE INDI… - MatteoM17767154 : @Libero_official Ma cosa pretendere da uno che sta da una vita in Italia è ancora si esprime peggio di Stanlio e Ol… -