Melania lascia Trump da solo dopo essere scesa dall'aereo: «Ha già smesso di posare» (Di giovedì 21 gennaio 2021) dopo 4 anni di finti sorrisi, musi lunghi, strette di mano obbligate e tanto gossip su Melania Trump, l'ex first lady può congedarsi dal suo ruolo istituzionale e forse anche privato nelle vesti di moglie dell'ex Presidente americano, sempre con uno stile impeccabile ed elegante. L'oramai passato inquilino della Casa Bianca non ha dato il benvenuto a Biden e si è ritirato in Florida con la consorte. Scesi dall'aereo, i due si sono concessi ai media per un brevissimo saluto: Melania Trump ha quasi evitato del tutto di fermarsi per le foto. La moglie del tycoon, senza tradire alcuna emozione, si è defilata dal congedo del marito lasciandolo solo. Sui social c'è chi si dice certo che l'ex modella ha terminato ogni compito al fianco di ...

